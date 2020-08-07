Навстречу солнцу: Шейк без макияжа и в одном белье позировала у окна

Фигуре 34-летней супермодели Ирины Шейк может позавидовать любая девушка. Звезда мировых подиумов обладает безупречными формами, поэтому многие марки одежды стремятся заполучить Ирину в качестве лица своей рекламной кампании, особенно производители нижнего белья. К слову, девушка и так выступает амбассадором нескольких всемирно известных лейблов.

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Пока действуют некоторые ограничения из-за пандемии коронавируса, девушка скучает без съемок и показов. И стала чаще постить у себя в Instagram различные фото и видео. На этот раз красавица опубликовала селфи. Шейк в лучах утреннего солнца запечатлелась без макияжа, с взлохмаченной прической и в одном белье. Снимок девушка не стала оставлять в ленте, отдав предпочтение stories.

А не так давно Шейк позировала в модном купальнике. Причем, локация, в которой позировала девушка, отдаленно напоминала пляж: сумерки, кустарники и супермодель выглядели вместе довольно эклектично, но ярко.