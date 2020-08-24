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«Песня моей жизни»: София Ротару поздравила сына с юбилеем

Руслану исполнилось 50 лет.

«Песня моей жизни»: София Ротару поздравила сына с юбилеем
София Ротару. Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

София Ротару поздравила единственного сына с юбилеем. Руслану исполнилось 50 лет. В Instagram певица опубликовала совместное фото и написала теплые пожелания, к которым присоединились и подписчики.

«Мой сын — самая лучшая песня моей жизни! С юбилеем, мой дорогой Руслан», — написала Ротару.

Недавно день рождения отметила и сама София Михайловна. Ей исполнилось 73 года. Ротару — дважды бабушка, у нее есть внук Анатолий и внучка София. К слову, оба пошли по стопам звездной бабушки и связали свою жизнь с музыкой. Анатолий — диджей, а София, попробовав себя в модельном бизнесе, тоже занялась сольной карьерой.

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