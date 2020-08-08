«Нереальная красавица»: София Ротару в платье с акцентом на талии отпраздновала 73-летие с семьей

София Ротару в 2019 году возобновила концерты в России. Это событие стало резонансным. Одни были рады приезду певицы, а другие негодовали. Но в итоге артистку тепло приняли на «Новой волне» и «Песне года». А вот карантин она пережила на территории Украины. К ней даже приехала внучка София Евдокименко, которая приехала к ней из США, где живет и работает. 7 августа звезде исполнилось 73 года. Радостное событие она отметила в кругу семьи.

В соцсети Ротару поделилась снимками с праздника. Она позировала со своим сыном Русланом, которому скоро исполнится 50 лет, а также невестка Светлана и внуки. Артистка по такому случаю облачилась в яркое платье-халат с объемными рукавами. Тонкий пояс создал акцент на талии, а нежный макияж подчеркнул природную красоту певицы. Именинница распустила волосы и дополнила наряд черными балетками.

Внучка звезды подчеркнула ноги мини-платье персикового цвета и босоножками, а внук Анатолий облачился в футболку и брюки. Поклонники одарили Ротару комплиментами. Многие не могли поверить, что ей 73 года. «Ну и сколько вам лет?!!!! Не больше 35!!!! Неземной красоты женщина!», «Нереальная красавица», «Выглядите, как ровесница, а не бабушка», «Боже, какая порода! Какие внуки красивые», «Какие у вас красивые внуки!!!!», «Платье очень вам идет», «Молодая, красивая, элегантная», — прокомментировали пост подписчики.