«Какая она красивая!»: София Ротару на семейном фото восхитила многих фанатов

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. Но семья Софии Ротару, проживающая в настоящий момент в пригороде Киева, тоже решила отметить этот замечательный праздник. И по такому случаю единственный сын певицы, 49-летний Руслан Евдокименко, опубликовал теплое семейное фото в личном аккаунте в Instagram.

На снимке Софья Михайлова запечатлена в окружении своих родных – с сыном и его супругой Светланой, а также красавцев внуков — 18-летней Сони и 25-летнего Анатолия.

«Семья, что может быть важнее в жизни… С Днем семьи!» — подписал снимок Руслан.

Многие подписчики обрадовались возможности увидеть любимую артистку. Они поздравили семью Ротару и Евдокименко с праздником.

«Любимая Софья Михайловна и ее семья! Какая она красивая! И ее песни», «Красавцы все, а особенно София Михайловна», «София Михайловна! Вы самая счастливая на свете! И свое счастье вы сделали своими руками. Поздравляю вас с праздником!», «Ваша семья должна быть примером для всех!» — написали некоторые.

Карантин сплотил семью Ротару. Все вместе – даже внучка прилетела из Нью-Йорка – они проживают в особняке артистки. В изоляции звезда не скучает – она занимается садоводством на приусадебном участке и уже похвасталась выращенными своими руками роскошными цветами.