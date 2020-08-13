Валерия озвучила условие сохранения брака с Иосифом Пригожиным

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что его жена певица Валерия была против, чтобы он пошел в свое время в политику. Если бы она не возражала, то его можно было бы давно увидеть на политической сцене.

«Я бы сам давно пошел в политику, но Валерия мне сказала: «Если ты туда пойдешь, я не уверена, что наш брак просуществует долго!» Поэтому я туда и не иду». Иосиф Пригожин

Как отметил Пригожин, его жена резко против политических игр и его участия в них. Сама исполнительница хочет заниматься только музыкой. При этом порой Пригожину все-таки удается уговорить Валерию поучаствовать в акциях и фестивалях, связанных с политикой. Сама бы она по своей воле никогда в таких мероприятиях, как он заверил, участвовать не стала. По словам Пригожина, Валерии больше нравится заниматься спортом, изучать иностранные языки, воспитывать детей, сообщает «Собеседник».

Напомним, что и у Валерии, и у Иосифа Пригожина трое детей от предыдущих отношений. А вот общих наследников нет. Ранее они признавались, что хотели общего ребенка, но у них ничего не получилось.