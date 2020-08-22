«Спящая красавица»: Иосиф Пригожин запечатлел Валерию в синем бикини на крупной гальке

Продюсер, как известно, без ума от своей второй половинки.

Продюсер Иосиф Пригожин в Instagram поделился фотографиями своей красавицы-жены певицы Валерии. На кадрах звезда нежится на солнышке в синем бикини на крупной гальке. Судя по всему, Иосиф Пригожин и Валерия находятся сейчас на отдыхе.

«Спящая красавица. Пока уснула, решил воспользоваться моментом. Моя девочка в отличной форме». Иосиф Пригожин

«На камнях уснула? А где лежачок или полотенце?» «Уж прямо уснула. Позирует и очень старается», «Уморили вы ее, Иосиф», — отметили в комментариях пользователи.

больше по теме Валерия озвучила условие сохранения брака с Иосифом Пригожиным По словам продюсера, он прислушался к мнению жены.

Напомним, что Валерия и Иосиф Пригожин вместе с 2004 года. У каждого из них по трое детей, а вот общих наследников нет. Ранее в беседах с журналистами Пригожин отмечал, что они, конечно, в свое время мечтали о наследниках, но, к сожалению, из-за бурной гастрольной жизни у них ничего не получилось. При этом известно, что Пригожин считает детей Валерии от продюсера Александра Шульгина своими родными. У певицы также хорошие отношения с детьми мужа от предыдущих отношений.