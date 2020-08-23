Удивить можно не только телом: Белла Хадид поделилась откровенным фото

Модель Белла Хадид удивила свою многомиллионную публику в Instagram. Она поделилась фотографией без ретуши и фильтров. Оказывается, лицо бренда Dior далеко от идеала – на нем есть веснушки, крупные поры и неровности. Почему Белла решилась на такой шаг, остается загадкой. Ведь все привыкли видеть в ее микроблоге снимки с фотосессией и с макияжем. Но, кажется, основное число подписчиков вовсе не заметили всех этих недостатков. Они в очередной раз были поражены красивыми глазами модели.

«Какие красивые глаза», — писали пользователи Сети.

Недавно Белла Хадид снялась в провокационной фотосессии. Они были предназначены для британского глянцевого журнала. На снимках модель позировала топлесс, а сделаны они были на ее ферме.