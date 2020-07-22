«Ошибки все накапливаются»: обвешанная украшениями Белла Хадид смастерила дворовые качели

Американская топ-модель Белла Хадид решила доказать, что у нее не только ноги, но и руки растут из правильно места. 21 июля красавица выложила в Instagram фото и видео, как она мастерит уличные качели.

Девушка взяла доску и просверлила в ней отверстия для толстых веревок. А после раскрасила ее в разных цветах. Судя по выложенным фото, получилось довольно ладно, но на ролике видно, как у Беллы во время работы сверло выпадает из дрели. К счастью, модель не поранилась.

«Ошибки все накапливаются, но я делаю качели. Они еще не готовы, но однажды ты их получишь, я обещаю», — написала 23-летняя Белла.

Хочется пожелать красавице удачи в ее усердном труде и отметить еще одну ошибку: дорогие украшения лучше снимать, если уж дело касается физического труда.