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«Ошибки все накапливаются»: обвешанная украшениями Белла Хадид смастерила дворовые качели

Топ-модель доказала, что физический труд ей не чужд.

«Ошибки все накапливаются»: обвешанная украшениями Белла Хадид смастерила дворовые качели
А Белла-то совсем не белоручка. Фото: globallookpress.com

Американская топ-модель Белла Хадид решила доказать, что у нее не только ноги, но и руки растут из правильно места. 21 июля красавица выложила в Instagram фото и видео, как она мастерит уличные качели.

Девушка взяла доску и просверлила в ней отверстия для толстых веревок. А после раскрасила ее в разных цветах. Судя по выложенным фото, получилось довольно ладно, но на ролике видно, как у Беллы во время работы сверло выпадает из дрели. К счастью, модель не поранилась.

«Ошибки все накапливаются, но я делаю качели. Они еще не готовы, но однажды ты их получишь, я обещаю», — написала 23-летняя Белла.

Хочется пожелать красавице удачи в ее усердном труде и отметить еще одну ошибку: дорогие украшения лучше снимать, если уж дело касается физического труда.

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