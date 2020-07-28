«К моде это не имеет никакого отношения»: Владислав Лисовец разгромил образ Беллы Хадид

Всемирно известная модель Белла Хадид появилась на публике в рубашке, застегнутой на одну пуговицу. Некоторые поклонники звезды сразу решили, что это новый тренд. В СМИ даже появились материалы о том, что в этом сезоне якобы модно носить так верхнюю одежду.

А вот известный стилист Владислав Лисовец в интервью порталу Teleprogramma.pro разгромил образ дивы.

«Боже мой… До нее этого никто не делал? Это какой-то больше домашний образ, и к моде не имеет никакого отношения. Сказать, что модно носить рубашку на одну пуговицу я, правда, не могу. Это будет звучать, как бред. Так поступают, когда находятся на релаксе. Небрежность сейчас в моде, но говорить про рубашку, застегнутую на одну пуговицу, что это тренд и что надо так ходить, я бы так не стал говорить», — поделился своим мнением Лисовец.

Также звездный стилист отметил, что такие образы носили всегда. Это говорит о легкости, независимости и свободе. Владислав подчеркнул, что никакого отношения к тренду образ Беллы не имеет.