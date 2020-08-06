Супермодели: невестка Орбакайте вслед за Водяновой выбрала слитный купальник и косынку

Этим летом многие звезды выбрали для похода на пляж слитные купальники. Они не сдают трендовых позиций уже который сезон, а потому пользуются вниманием даже супермоделей первой величины.

Например, звезда подиумов Наталья Водянова отдыхала на Лазурном берегу в актуальнейшем слитном купальнике в стиле ретро. Завершить трендовый пляжный образ ей помогли солнечные очки и косынка на голове.

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Вслед за Водяновой слитный купальник продемонстрировала и другая модель – жена Никиты Преснякова, 22-летняя Алена Краснова. Она в настоящее время отдыхает в Сочи, и до сих пор поклонники видели ее только в разного рода бикини. Но на этот раз невестка Орбакайте облачилась в черный монокини.

В качестве стильных акцентов Краснова выбрала очки в белой толстой оправе и белую косынку. Но, в отличие от Водяновой, дополнила пляжный аутфит украшением на шее.