«Это оригинально»: Волочкова в белом мини-платье отправилась в путешествие с женихом перед свадьбой

Анастасия Волочкова не скрывает, что любит привлекать к себе внимание. Балерина так часто делала шпагат, что даже попала в книгу рекордов Гиннеса. Блондинка живет в роскошном особняке на Рублевке, где у нее есть своя баня и купель. Это не единственная недвижимость знаменитости. Артистка больше года встречается с таинственным возлюбленным. Своего избранника она скрывает, но в свой день рождения девушка объявила о скорой свадьбе.

больше по теме Не только штрафы: Анастасия Волочкова похвасталась оригинальным подарком Балерине подарили именную купель.

Во время карантина Волочкова признавалась, что если самоизоляция затянется, то она готова устроить торжество прямо у себя дома. Однако уже в начале лета балерина смогла вернуться к работе и даже совершить несколько поездок. А теперь она объявила, что отправляется в свадебное путешествие. Хоть она еще не вступила в брак, предусмотрительная Анастасия решила слетать в отпуск, пока границу хоть с частью стран открыли, так как многие опасаются второй волны пандемии.

В соцсети Волочкова опубликовала фото, сделанное в машине по пути в аэропорт. В кадре она предстала в белом мини-платье с кружевом и босоножках. Девушка была с возлюбленным, который держал ее за руку. Лицо мужчины она снова не показала.

«Мне кажется, что свадебное путешествие до свадьбы — это оригинально и по-волочковски», — написала звезда.

Комментарии к посту Анастасия отключила. Она так часто сталкивается с критикой, что предпочла не читать злостных отзывов. Пока не известно, где будет балерина набираться сил перед свадьбой. Не исключено, что она улетит в Турцию или Грецию, где отдыхают многие отечественные звезды.