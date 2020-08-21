Вкусное утро: Брухунова похвасталась своим завтраком

Микроблог в Instagram пятая жены Евгения Петросяна, 31-летняя Татьяна Брухунова, ведет сама. Девушка имеет более 50 тысяч фолловеров и активно его развивает, наполняя контентом из интересующих ее направлений. К примеру, девушка обожает моду и делится стильными советами, а также своими образами в стильных нарядах.

Кроме того, Брухунова часто делится рецептами самых разных блюд, которые готовит ее помощница. А также стала все активнее постить содержимое своей тарелки по утрам. Недавно она показывала завтрак своей мечты, который она провела в кафе. А теперь запостила фото домашней трапезы.

«Доброе утро», — подписала снимок Брухунова.

Завтрак Татьяны состоял из бекона и омлета. Минималистичную картинку стола девушка разместила в stories. Кстати, обожает хвастаться своими завтраками светская львица Яна Рудковская. Продюсер каждый день изобретает все новые и новые украшения для сервировки.