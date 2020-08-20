«Весь день с мамой»: Брухунова рассказала про свою поездку в Тулу

На малой родине жена Петросяна посетила не только отчий дом, но и музей-усадьбу Льва Толстого.

Накануне пятая жена Евгения Петросяна и по совместительству его помощница Татьяна Брухунова отправилась в Тульскую область. Девушка посетила музей-усадьбу Льва Толстого в Ясной Поляне и сильно впечатлилась поездкой. Она весь день публиковала видео и фото с прогулки, а после показала, какой наряд выбрала для знаменательного дня.

Кроме этого, Брухунова подвела итог дню. Она призналась, что очень сильно впечатлилась состоявшейся поездкой:

«Весь я провела его наедине с мамой. Мы впервые за три года выбрались в Ясную Поляну. Поездка была незапланированной (так же, как и мой визит в Тулу), от того еще более яркой и щедрой на впечатления (теперь уже воспоминания)», — написала Брухунова.

Жена Петросяна отметила, что воздух в Ясной Поляне такой, что «хоть ложкой ешь», а также резюмировала: «там живет счастье» — и посоветовала всем побывать хотя бы раз в этом знаменательном месте.