«Фигура-то какая!»: 42-летняя Ольга Орлова в трендовом бикини показала плоский живот

Ольга Орлова является не только бывшей солисткой «Блестящих», но ведущей шоу «Дом-2». Она близко дружит с коллегой Ксенией Бородиной и известна своей любовью к собакам. О личной жизни певица предпочитает не рассказывать. От прошлых отношений у нее есть сын Артем, которому уже 19 лет. Обычно артистка много путешествует, но в этом году многим пришлось отложить отпуск из-за пандемии. Впрочем, Орлова вслед за Бородиной в августе все же улетела на море.

Накануне Ольга прилетела в Бодрум, где также отдыхает Ирина Дубцова. Телеведущая в первый же вечер отправилась купаться. Она опубликовала фото, на котором предстала в трендовом бикини с высокой талией и гороховым принтом. 42-летняя звезда доказала, что нисколько не поправилась за время карантина. Она блеснула изящными изгибами тела и плоским животом. Девушка позировала без макияжа, демонстрируя природную красоту.

«Море, море — мир бездонный», — написала она.

Коллеги сразу отреагировали на пикантный кадр. «Ааааааааа, как круто», — заявила Анна Семенович. «Красавица моя», — присоединилась Эвелина Бледанс. Поклонники тоже одарили Орлову комплиментами. «Да черт с ним с этим морем! Фигура-то какая!», «Оля, какая вы стройная, красивая», «Отличное сочетание красоты и ума!», «Оля, какая вы стройняшка», «Вода, как слеза», «Нереальные формы», — прокомментировали пост подписчики.