«Никакой дряблости и провисшего живота»: Орлова в розовом бикини свела с ума фанатов

42-летняя Ольга Орлова уже не раз высказывалась о своем романе с Владом Кадони. По словам певицы, она до сих пор не может понять, почему фанаты не верят в дружбу между мужчиной и женщиной. Так, ведущая проекта «Дом-2» уточнила, что не рассматривает шоумена как потенциального возлюбленного. С Владом знаменитость только дружит. Сам Кадони признался, что вполне комфортно ощущает себя в компании с певицей. Она всегда приходит к нему на выручку, если он забывает текст на съемочной площадке или путает фразы. Влад очень ценит такую поддержку и считает Орлову своим близким и надежным другом.

На одном из летних снимком певица предстала в ярко-розовом купальнике, продемонстрировав точеную фигуру и округлые бедра. Поклонники знаменитости лишились дара речи, увидев насколько привлекательно Орлова смотрится в бикини. Нашлись и те, кто подметили, что у артистки идеальная фигура, нет ни граммы целлюлита, растяжек или провисшего животика.