«Такая узкая талия»: Ирина Дубцова в бикини с высокой посадкой блеснула шикарными формами

Ирина Дубцова не скрывает, что любит путешествовать. Певица обычно отдыхает на Мальдивах, но в этом году многим звездам пришлось отказаться от отпуска на излюбленных курортах. Из-за пандемии коронавируса далеко не все страны готовы принимать туристов. Но в августе свои двери вновь открыла Турцию, куда сразу слетелись российские селебрити: Лера Кудрявцева, Филипп Киркоров, Светлана Лобода и другие знаменитости.

Решила понежиться под солнцем в Бодруме и Дубцова. Вот уже несколько дней она отдыхает на популярном курорте, где недавно была Анна Нетребко. 38-летняя певица всегда славилась своей красотой. Но недавно она похудела, поэтому ее формы в купальнике смотрятся еще эффектнее, чем раньше. На новых кадрах Ирина предстала в желтом монокини на завязках. Она похвасталась осиной талией и пышной грудью.

«Слишком много комментариев по поводу моих шикарных форм. Девочки! Любите себя, не бойтесь перемен, если очень хочется», — заявила звезда.

А позже она переоделась уже в бикини лилового цвета с высокой посадкой. Купальник подчеркнул изгибы ее фигуры и пышную грудью. Пляжный халат и шляпка дополни лук. Дубцова станцевала, подразнив своей фигурой.

«Шикарная женщина», «Красотка какая», «Такая узкая талия», «Шикарные формы», «Купальник у вас роскошный, цвет так идет», «Ирина, вы просто бомбическая», «Ну красотка нереальная», — прокомментировали кадры подписчики.