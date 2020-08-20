Французские каникулы: Топурия в розовой рубашке оверсайз предстала с возлюбленным в Провансе

Кети Топурия одна из самых стильных певец на отечественной эстраде. Девушка обладает стройной фигурой. И это при том, что она уже стала мамой. Артистка воспитывает дочку Оливию от первого брака с Львом Гейхманом. А в 2019 году на вечеринке она познакомилась с дипломатом Львом Деньговым. После переписки и нескольких встреч у них закрутился роман. теперь влюбленные живут вместе в роскошном особняке.

После карантина пара уехала в путешествие. Сначала Кети делилась кадрами из Тосканы, а теперь добралась до Прованса. Как оказалось, пара проводит время у берегов Лигуриского моря. Певица опубликовала фото, на котором позирует с избранником в открытом кафе. Девушка предстала в рубашке оверсайз насыщенного розового цвета. Распущенные волосы и солнцезащитные очки дополнили летний лук. Лев был в льняной рубашке салатового цвета.

«Котики», — восхитилась Глюкоза. Поклонники были не менее рады видеть влюбленных. Многие отметили, что Кети похорошела. В последнее время певицу часто подозревают в беременности. Она носит наряды свободного кроя и прячет область живота, но пока не подтвердила слухи.

«Хорошие», «Расцвела прям», «Кети — очень красивая, притягательная», «Такие хорошие, классные», «Самая красивая пара», «Какая стильная леди», — прокомментировали пост подписчики.