«Такие горячие ножки!»: Кети Топурия подчеркнула бронзовый загар мини-платьем в цветочек

Кети Топурия провела карантин со своей семьей. Уже год она счастлива в отношениях с дипломатом Львом Деньговым. Также с ней живет ее маленькая дочка Оливия от первого брака. Певица не скрывает, что хочет стать многодетной мамой. Она мечтает еще как минимум о двух наследниках. Не удивительно, что ее постоянно подозревают в беременности. Недавно артистка уехала на море. Она скрывает местоположение, но фанаты предполагают, что влюбленные отдыхают на Миконосе.

Кети обладает точеной фигурой, но все чаще прячет ее под объемными нарядами. На отдыхе она без стеснения позирует в бикини но успевает блистать и в летних нарядах. Недавно певица отметилась в комбинезоне с глубоким декольте. Поклонники заподозрили, что у нее изменилась фигура. Якобы формы девушки округлились. Но теперь Топурия развеяла домыслы, опубликовав новый кадр. Она позировала вечером на террасе с видом на море в мини-платье с цветочным принтом.

Наряд позволил артистке блеснуть стройными ногами и бронзовым загаром. При этом она была без макияжа. Поклонники восхитились тем, как выглядит 33-летняя солистка группы «А’Студио».

«Сразу видно, что очень страстная девушка, такое знойное тело и такие горячие ножки!», «Красотуля», «Кэти, ты невероятно красивая и утонченная, как тебе идут такие платья», «Ух ты, какие ножки!», «Даже грудь загорела», — прокомментировали пост подписчики.