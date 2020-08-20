С акцентом на силуэт: Орлова в гипюровом платье со шлейфом и открытой спиной предстала на яхте

В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев прокомментировал стиль и гардероб Ольги Орловой. Так, искусствовед уточнил, что с большой симпатией относится к этой замечательной певице, которую многие знают и по другим ее ипостасям. Соведущий Эвелины Хромченко подметил, что сегодня артистка редко выступает на сцене.

Зато она нашла свое место под солнцем в качестве ведущей проекта «Дом-2». Говоря о внешности поп-дивы, историк моды уточнил, что она очень миловидная, эффектная и ухоженная женщина. Ее появлению рады на любой светской вечеринке. Оценивая наряды знаменитости, Васильев подметил, что Орлова выглядит как типичная «рублевская жена». Идеальная прическа, дорогие аксессуары, брендовые часы, маникюр, ухоженное лицо — все это говорит о том, что Ольга не привыкла экономить на себе.

При этом певица знает, какие цвета и формы ей подходят лучше всего. Ведущий программы «Модный приговор» заверил, что артистка умеет выглядеть статусно, пафосно и дорого, избегая при этом вульгарных нарядов.

На одном из летних снимков певица предстала в белоснежном гипюровом платье в пол со шлейфом и открытой спиной. Наряд поп-дивы дополнили длинные объемные рукава с бахромой. Белокурые локоны знаменитость оставила распущенными. Орлова позировала на яхте, демонстрируя силуэтный образ.

Напомним, что певица с легкостью вошла в состав ведущих телестройки, подружившись с Ксенией Бородиной и шоуменом Владом Кадони. С последним Орловой даже приписывали роман. Однако сама артистка призналась, что помимо дружеской симпатии к своему соведущему ничего не испытывает.