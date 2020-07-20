«Сладкая парочка»: Орлова с лавандовым полотенцем на голове показала закулисное фото с Кадони

Экс-солистка группы «Блестящие» не раз опровергала слухи о своем романе с шоуменом и бывшим участником телестройки.

42-летняя Ольга Орлова в интервью Борису Корчевникову в программе «Судьба человека» рассказала о том, что она не стала ограничивать себя в рамках там, где речь шла о творчестве.

Покинув группу «Блестящие» и отправившись в сольное «плавание», артистка активно снималась в кино. Так, Орлова принимала участие в съемках фильмов «Любовь-морковь», «Любовь-морковь – 2» и «Любовь-морковь – 3» вместе с Кристиной Орбакайте и Гошей Куценко.

Ко всему прочему, Ольга стала одной из ведущих на проекте «Дом-2». Стоит отметить, что близкая подруга ныне покойной Жанны Фриске не раз опровергла слухи о романе с шоуменом и экс-участником телестройки Владом Кадони. Знаменитость обратилась к своим поклонникам, подметив, что она передает привет всем фанатам, которые искренне верят в дружбу между мужчиной и женщиной.

Кроме того, Орлова посмеялась над домыслами и кривотолками, а также измышлениями репортеров на тему ее отношений с Владом. Телеведущая с иронией подметила, что только из прессы узнала о том, что она «неравнодушна» к бывшему участнику «Дома-2» и едва ли не готовится к свадьбе.

На днях Орлова поделилась в Instagram свежим закулисным фото, позировав вместе с Владом Кадони. Перед объективом фотокамеры она предстала в своей гримерной с лавандовом полотенцем на голове и бежевом халате.