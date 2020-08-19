«Первое фото и какое!»: двухлетняя дочка Кудрявцевой запечатлела неидеальные ноги своей мамы

Лера Кудрявцева второй раз стала мамой в уже зрелом возрасте. Она не скрывала, что боялась родов, но все прошло благополучно. Теперь телеведущая каждую свободную минуту проводит с дочкой Марией. Примечательно, что девочка ровесница внука звезды Льва. Недавно блондинка со своей семьей отдохнула в Адлере. Теперь она уже отдыхает только со своей младшей наследницей в Турции, куда приехала сразу после вечеринки по случаю двухлетия малышки.

Кудрявцева, в отличие от многих звезд, не прячет своего ребенка. Напротив, она хвастается каждым достижением малышки. Недавно телеведущая была поражена, когда заметила, что дочка подхватила слова-паразиты. Вскоре она подловила кроху, которая едва не утащила из магазина сразу четыре шляпы. Но в основном отдых Леры проходит спокойно. Она позволяет наследнице плескаться в бассейне и строить пирамиды из песка. А недавно девочка впервые искупалась в море, преодолев страх.

Очередной день на курорте порадовал Кудрявцеву неожиданной способностью дочки. Мария научилась пользоваться фотоаппаратом в телефоне и запечатлела не только местные красоты со своего ракурса, но и мамины ноги, которые вблизи оказались не такими идеальными, как на странице звезды в Instagram. Но это не смутило Леру и она выставила фотографии на всеобщее обозрение.

«Первая фотография Марии Игоревны. Оставлю, пожалуй, здесь», — написала телеведущая.

Поклонники отметили, что у девочки настоящий талант. «Какой ракурс! Какое видение мира! Потрясающе! Нет слов!», «Слава богу, выше кадр не взяла», «Какие ножки», «А что с ногами?», «Фотограф растет», «Первое фото и какое!», «А ножки то и не идеальны, какие синеватые, дрябловатые», — прокомментировали кадры подписчики.