«Маша дико боялась»: 49-летняя Кудрявцева в леопардовом бикини искупалась с дочкой в море

Лера Кудрявцева не скрывает, что любит путешествовать. Еще до карантина она успела отдохнуть с мамой в Дубае. А когда режим самоизоляции завершился, блондинка сразу уехала на море с дочкой Марией. Тогда телеведущая провела две недели в Адлере, где встретила Анфису Чехову и Эвелину Бледанс. Вернувшись в Москву она успела поработать, отметить двухлетие наследницы и в итоге снова захотела отдохнуть. 10 августа она прилетела в Турцию.

Кудрявцева вновь отдыхает с дочкой, но без своего мужа Игоря Макарова. Она купается, загорает, а вечером у страивает променад в летних нарядах. Маша уже умеет говорить много слов. Она становится все более самостоятельной. На этот раз телеведущая попыталась научить ее плавать в море. На новом фото Лера предстала в леопардовом бикини с высокой талией. Купальник подчеркнул ее загар и роскошную грудь. Сначала она кормила наследницу арбузом, а потом отвела ее плавать с надувным кругом.

Девочка была в полосатом купальнике. Она оказалась недовольна тем, как чувствовала себя в соленой воде, но маме удалось ее успокоить.

«Наконец-то мы поплавали в море. Маша дико боялась, плакала и не подходила к морю вообще. Страшно, волны и конечно море же такое огромное. Хитростями кое-как получилось. Посмотрим, как завтра. А вот в бассейне очень нравится», — поделилась звезда.

Поклонники были сражены тем, в какой форме находится 49-летняя мама. Многие одарили ее комплиментами. У Маши тоже появилась своя армия поклонников. «Такие милые», «Ну вот сколько не смотри на вас, ну очень серьезный ребенок», «Машуля красотка! Мои боятся воды, вот думаю их отдать в бассейн потренироваться», «Такая лапуля Машенька!», «Лера, вот это фигура, «Купальник у вас стильный», «Кака мамасита на отдыхе», — прокомментировали пост подписчики.