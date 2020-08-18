«Засветила свою Ким»: обнаженная Каменских показала соблазнительные изгибы фигуры в поле

Настя Каменских всегда обладала нестандартной фигурой. Певица с пышными кудрями много лет выступала в дуэте с Потапом, а год назад они поженились. Поклонники подозревали об их романе, поэтому были счастливы за пару. К свадьбе девушка похудела, но сохранила свою изюминку. Ее формы по-прежнему будоражат мужское воображение, а муж не запрещает избраннице носить короткие мини и провокационные комбинезоны.

На днях Настя показала, как выглядит по утрам. 33-летняя певица не боится представать без макияжа. А теперь она произвела фурор, поделившись откровенным фото. Вслед за Светланой Лободой и Кристиной Асмус девушка снялась полностью обнаженной. Она позировала в поле без одежды, демонстрируя соблазнительные изгибы фигуры, осиную талию и пышные бедра. Каменских не постеснялась оголить даже ягодицы.

«Я обожаю лето. Именно летом я чувствую особое единение с природой. Чем ближе мы к ней, тем сильнее это чувствуем», — написала она.

Певица призналась, что каждый месяц выезжает за город, чтобы почувствовать единение с природой. Она отказывается от одежды, наслаждаясь ощущением свободы. Поклонники были обескуражены пикантным фото. Многие оценили прелести ее фигуры. «Полегче мать», «Как всегда шикарная», «Нереально красивая», «Шикарная фигура!!! Похожа на мою», «Какие пышные бедра», «Засветила свою Ким», «Как Потапу повезло», «В трусиках ты стройнее», «Фото просто бомба! Получилось очень красиво и естественно», — прокомментировали пост подписчики.