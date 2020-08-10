«А куда делась Ким?»: постройневшая Каменских блеснула фигурой в мокром купальнике

Настя Каменских уже год состоит в официальном браке с Потапом. А ранее они также устроили свадьбу в Лас-Вегасе, о которой никто не знал. Девушка смогла похудеть к торжеству, но все-же сохранила свою изюминку. Певица может похвастаться подтянутой фигурой песочные часы. Как и раньше, она без стеснения носит мини и оголяется на камеру. Муж ее не только не критикует, но и порой сам выступает в роли фотографа.

Летние дни Настя проводит в Турции. Она с радостью делится снимками, на которых позирует в бикини. На днях певица подразнила поклонников новым видео. Она предстала в джинсовых шортах и леопардовом купальнике с глубоким декольте. Девушка вылила на себя глубокую миску с водой. Каменских в миг стала мокрой. Наряд прилип к ее фигуре, подчеркнув грудью и талию. Поклонники заметили, что артистка постройнела.

«А где же попа как у Ким?», «Куда делись шикарные бедра», «Неудачный ракурс, фигура нет», «А куда делась Ким?», «Схуднула что ли», — стали комментировать пост подписчики. К слову, на этом Настя не остановилась. Жена Потапа поделилась фото, сделанным под водой. Она в розовом мини-бикини плавала среди кораллов и рыб, следуя за черепахой. Девушка вновь блеснула фигурой. На этот раз многие одарили комплиментами ее точеные формы.

«Настя, какая красота!», «Русалка», «Теперь видно, что на спорте, икры рельефные», «Какие изящные бедра», «Длинноногая такая», — стали писать пользователи Сети. Напомним, что певица увлекается йогой, а также делает утреннюю пробежку, что помогает ей держать себя в форме.