«Годы берут свое»: Настя Каменских в майке и джинсовых шортах блеснула массивными бедрами

Настя Каменских счастлива в браке с Потапом. Девушка много лет выступала с ним в дуэте. Поклонники подозревали, что между ними роман, когда артист развелся с женой. А год назад влюбленные устроили пышную свадьбу под Киевом. Девушка теперь выступает сольно, но по прежнему радует поклонников пикантными кадрами. Певица похудела к свадьбе, поэтому ее наряды с каждым разом становятся все откровеннее.

Недавно 33-летняя Настя публиковала фото, на которых позировала в мини-бикини. Девушка с радостью хвасталась подтянутой фигурой. А вернувшись домой она стала демонстрировать стильные образы. «Обожаю нюд и легкие ткани», — признается певица.

На очередном видео девушка решила показать, как выглядит по утрам и вечерам. Сначала она предстала в леопардовой пижаме, без макияжа и с распущенными локонами. А в следующую секунду артистка сидела на стуле уже в белой майке, джинсовых мини-шортах и песочном жакете. Каменских сделала высокий пучок и надела солнцезащитные очки.

«Хотели бы так же быстро собираться по утрам?» — спросила она.

Поклонники восхитились фигурой певицы. Многие признались, что завидуют Потапу. Однако нашлись и те, кто посчитал, что девушка уже находится не в лучшей форме. «Крутая в любом наряде», «А все, Настюша… Годы берут свое. Но ты молодец», «Роскошные изгибы», «Такие массивные бедра и такая тонкая талия», «Настя, фигура огонь», «Как же повезло Потапу», «Сочный персик», «Завидую Потапу белой завистью», — прокомментировали пост подписчики.