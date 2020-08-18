«Привет, маманя»: Гарри Галкин в джинсах и футболке предстал на лужайке со своей мамой

Летний день Примадонна провела с наследником на природе. Мальчик исполнил мечту детства на глазах родительницы.

Максим Галкин и Алла Пугачева каждое лето вывозили детей на море. Однако в этом году из-за пандемии коронавируса двойняшки Лиза и Гарри проводят летние дни в Москве. Не так давно Примадонна вышла в свет, повеселившись на вечеринке, а на минувших выходных к ней в гости пришли Валентин Юдашкин с женой и Ида Достман. Артистка провела время в компании своих друзей за столом и приятной беседой.

Так как погода балует солнечными днями, ранее Алла Борисовна вышла в поле с детьми, насладившись красивыми видами в деревне Грязь. А теперь певица отправилась на лужайку у речки, где решил поиграть ее сын. Шестилетний Гарри в черных джинсах и белой футболке исполнял мечту детства — запускал самолетик в небо.

«Привет, маманя», — сказал он, заметив Примадонну, которая к нему пришла. «Привет, сынуля», — ответила ему Алла Борисовна.

Сама артистка так и не появилась в кадре, так как сама вела съемку. А мальчик бегал по лужайке играя с самолетиком. «Все мама, репортаж окончен», — заявил он спустя несколько минут.

Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие отметили, что еще не видели Гарри таким счастливым. Другие удивились тому, ка кон назвал свою маму. «По-моему, ради этого стоит жить», «Очень люблю такое видео, и мелодию…. красиво», «Как трогательно, аж до слез…», «Как мило называет маму», «Какая красивая природа», «Голос Аллы бесценен», — прокомментировали пост подписчики.