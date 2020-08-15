По моде: Лиза Галкина отметилась в модных велосипедках и футболке в горох на тренировке с братом

Недавно Алла Пугачева покинула пределы замка. Вместе с двойняшками Лизой и Гарри она прошлась по полям, расположенным в деревне Грязь. Примадонна поразила поклонников своим стильным образом. 71-летняя артистка не побоялась блеснуть стройными ногами в джинсовых шортах и воздушном джемпере. Шестилетняя наследница старалась порадовать маму букетом из колосьев. Поклонники заметили, что девочка стремится подражать родительнице.

А утро субботы, 15 августа, у двойняшек началось с персональной тренировки. Под наставлением тренера они выполняли разные задания от упора лежа до прыжков по комнате. Гарри предстал в футболке и трениках цвета хаки. Мальчик усердно старался все делать правильно. А вот его сестра оделась, как настоящая модница, в трендовые велосипедки и черную футболку в горох. Малышка иногда старалась увиливать от заданий или выполняла их в пол силы.

«Прогнулись! Улыбка на лице, усердие в глазах! И выпрыгнули вверх, улыбнулись в затылок друг другу», — командовал тренер.

«Гимнастика. На Стэндап нашего тренера по гимнастике Александра можно уже билеты продавать», — пошутил Галкин.

Поклонники восхитились дружными детьми. Многие отметили, что Лиза растет модницей и настоящей кокеткой. «Лизон хитрит, под шумок не проползла кружок», «Лиза по-женски увиливает от напора тренера», «Наш олимпийский резерв!», «Лиза самая красивая девочка в вселенной», «Каждый раз поражаюсь — какое разностороннее у детей развитие, удивительные родители», «Дети просто чудо», — прокомментировали пост подписчики.