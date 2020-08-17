«Прям вообще класс»: 49-летняя Лера Кудрявцева без белья прикрылась одним полотенцем

Лера Кудрявцева не скрывает, что любит путешествовать. После карантина она успела провести время в Адлере. А завершив работу в Москве, телеведущая решила вновь взять отпуск, который проводит в Турции. Компанию девушке составляет ее двухлетняя дочка Мария. Она не дает маме скучать. К слову, сама звезда, недавно отметившая 49-летие, без стеснения демонстрирует фигуру в купальнике. Восемь месяцев назад она удалила грудные импланты, но отмечает, что довольна своей внешностью.

После самоизоляции Лера признавалась, что поправилась. Чтобы хорошо выглядеть, она позволяла мужу Игорю Макарову заставлять ее бегать вокруг дома и даже тренировалась под присмотром профессионала. На днях телеведущая показала фигуру в бикини, а теперь запечатлела себя сразу после тайского массажа. Она позировала в одном банном полотенце лавандового цвета, прикрыв наготу. Кудрявцева поделилась впечатлениями о массаже.

«Рассказываю! Только что меня избила тайка! Просто отфигачила так! Ходила, скакала, вертела… Круто, прям вообще класс! Вот мое ложе, где она меня избивала», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились тем, в какой форме находится Лера. Многие отметили, что завидуют ее подтянутой фигуре. «Какая вы роскошная», «И вам почти 50 лет? Не верю», «Лер, полегче», «После массажа в джакузи нырнуть самое то», «Вы красавица», «Массаж вам сделали хорошо, видно по глазам», Обожаю вашу искренность«, «Сногсшибательная вы», — прокомментировали кадры пользователи Сети.