49-летняя Лера Кудрявцева в белоснежном костюме из льна и без макияжа предстала на отдыхе

Лера Кудрявцева не скрывает, что любит путешествовать. Телеведущая год назад свозила дочку Марию в Майами. Тогда она каталась на яхте с мужем Игорем Макаровым, без стеснения позируя в купальнике после родов. А в этом году из-за коронавируса ведущей шоу «Секрет на миллион» сначала пришлось провести две недели отпуска в Адлере. Хоть девушке и понравилось на отечественном курорте, в августе она снова уехала, но на этот раз в Турцию.

Кудрявцева привезла двухлетнюю наследницу в Белек, где отдыхает в фешенебельном отеле. Она проводит время то у бассейна, то на пляже. Первые дни телеведущая показывала лишь наследницу, которая отплясывает вечерами на детских дискотеках, а днем играет с песком и плещется в воде. Накануне 49-летняя телеведущая дразнила фанатов снимками в купальнике. Она доказала, что находится в превосходной форме.

А теперь Лера показала один из своих летних образов. Перед вечерней прогулкой она запечатлела себя в белоснежном костюме из льна. Телеведущая позировала в номере без макияжа и укладки. Она успела загореть, поэтому костюм оттенил ее бронзовый оттенок кожи. Поклонники восхитились моложавым видом звезды. «Афродита», «Красота!», «Прекрасна, как всегда!», «Хорошего отдыха вам», «Все молодеет и молодеет», Костюм отпад», — стали обсуждать кадры пользователи Сети.

На детской площадке дочка Кудрявцевой решила скатиться с горки. Она оказалась бесстрашной и ловко съехала вниз. Мария была в белом платье с пышной юбкой и принтом. Мама сделала ей два хвостика. Телеведущая восхитились своей наследницей. Отметим, что на девочку она не жалеет денег и постоянно приобретает крохе новые наряды. Сама Маша растет модницей и на курорте уже едва не ушла из магазина сразу с четырьмя шляпами.