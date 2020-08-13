С модной челкой: Кудрявцева в летнем комбинезоне запечатлела себя с подросшей дочкой

Телеведущая проводит летние дни в Турции вместе с наследницей. Поклонники заметили, что девочка стала еще больше похожа на маму.

Лера Кудрявцева после карантина успела отпраздновать 49-летие, а также отдохнуть в Адлере. Телеведущая не скрывает, что любит путешествовать. Однако она давно не проводила время на отечественных курортах. Блондинка насладилась обществом маленькой дочки Марии, а также сына Жана и невестки с внуком Львом. Вернувшись в Москву, она снова окунулась в работу, но ее быстро снова захотелось полноценно насладиться летом. Уже в августе телеведущая улетела в новый отпуск.

Теперь Лера проводит дни в Турции. Она предпочла отдыхать без мужа Игоря Макарова. Девушка загорает и купается с двухлетней наследницей. Маша с каждым разом становится все самостоятельнее. Девочка уже знает много слов, любит наряжаться и танцевать. Накануне телеведущая блеснула фигурой в купальнике, а теперь показала, как проводит вечера на побережье.

«Редкая возможность побыть одной несколько минут. Просто смотреть на море и ни о чем не думать», — произнесла она.

Кудрявцева сидела на лежаке и наблюдала за волнами. А потом она отправилась гулять с наследницей. Блондинка предстала в летнем комбинезоне с открытыми плечами алого цвета. Она держала на руках подросшую дочку, облаченную в футболку и лосины. Поклонники одарили комплиментами маму и Марию. Многие считают, что кроха стала больше похожа на маму. «Маша такая бусинка», «Лера, все моложе и моложе», «Кроха какая, с модной челкой и губки-бантиком», «Отдохнувшая Лера и ее принцесса», «Красотки», — стали обсуждать кадры пользователи Сети.