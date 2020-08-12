«Родной простор»: 71-летняя Пугачева в трендовых шортах-кюлотах вышла в поле с Лизой и Гарри

Максим Галкин запечатлел, как Примадонна собирает колосья и гуляет с двойняшками недалеко от деревни Грязь.

Алла Пугачева знаменита не только своими вокальными данными, сильной харизмой, но и уточенным чувством стиля. Если десять лет назад она носила платья-балахоны, которые открывали только ее ноги, но после похудения артистка стала выбирать более молодежные образы. Не раз Примадонна признавалась, что прихорашивается ради своих детей — двойняшек Лизы и Гарри. Шестилетние малыши уже скоро пойдут в школу, а пока проводят летние дни с родителями.

После отмены карантина Алла Борисовна стала вновь видеться с друзьями и даже посещать светские рауты. Однако большую часть времени она все-же проводит в замке. Для прогулок обычно артистка выбирает сад, за которым ухаживает ее муж Максим Галкин, но 12 августа певица решила показать наследникам родные просторы. Она вывела их на прогулку в поле, недалеко от деревни грязь, где находится их особняк.

Галкин запечатлел жену с наследниками. Пугачева предстала в джинсовых шортах-кюлотах, которые в тренде в этом сезоне. Ранее в похожих брюках отметилась ее дочка Лиза, которая растет модницей. Этим летом примерили широкие шорты Наталья Подольская и Татьяна Навка. Свой образ Примадонна дополнила белой воздушной блузкой оверсайз и обувью на плоской подошве в тон. Волосы артистка выпрямила и распустила. Наряд подчеркнул ее стройные ноги.

Лиза на этот раз вместе с братом облачилась в спортивный костюм. Она помогала маме собирать колосья. «Папа, винтовой самолет пропустим! Кукурузник!» — закричала девочка. «Вижу», — заверил ее отец.

«Замок, поле, семья, родной простор», — подписал видео Галкин.

Поклонники восхитились дружной семьей. Многие вновь обратили внимание на то, как молодо выглядит 71-летняя Пугачева. Образ звезды тоже многим пришелся по вкусу. «Пейзаж как из сказки!!! Очень красиво», «Так душевно», «Вы такие классные», «Алла Борисовна в такой форме, как ?», «Такие классные», «Какое же душевное видео получилось! Потрясающе! До мурашек», «Какая Алла стильная», «У Пугачевой ноги загляденье», — прокомментировали пост подписчики.