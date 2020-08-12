«Образ не имеет возрастного ценза»: Пугачева выбрала джинсовые шорты и объемный свитшот

Певица Алла Пугачева не часто появляется на публике. В этом году Примадонна даже отказалась от поездки на море, хотя певица и ее муж Максим Галкин стараются каждый год вывозить детей, Лизу и Гарри, в Юрмалу. На этот раз летние дни пара коротает в замке и его окрестностях. Двойняшки любят играть в саду, за которым ухаживает их отец. А Примадонна после отмены самоизоляции время от времени видится с друзьями.

Очередной день звездная семья решила провести на природе. На этот раз Пугачева решила покинуть свой замок. Она вместе с детьми и мужем прогулялась по окрестностям деревни Грязь. Юморист запечатлел, как певица гуляет по полю.

Артистка, которая несколько лет назад похудела и теперь редко облачается в платья-балахоны, продемонстрировала лаконичный современный образ. Алла Борисовна выбрала для прогулки широкие джинсовые шорты и белый объемный свитшот оверсайз, который сочетался с кроссовками. Наряд позволил звезде сделать акцент на стройных ногах.

Звезда выпрямила волосы и сделала неброский макияж. Дочка Лиза даже собрала колосья, стерни и подарила маме, как букет. Многие поклонники поразились тому, как выглядит 71-летняя певица. Примадонна получила сотни комплиментов.

«Алла Борисовна в такой форме», «Какие вы все классные», «Алла красотка», «Алла счастлива, это очень круто», «Стильная и молодая», — прокомментировали пост подписчики. А для портала Teleprogramma.pro дизайнер Сергей Никулин оценил аутфит артистки.

«Классическое сочетание свитшота с джинсами шортами и спортивной обувью. Героиня гуляет по полю, поэтому наряд подходящий. Не считаю, что у данного наряда есть возрастной ценз. В случае Аллы Борисовны я этого не рассматриваю. Удобно, стильно и молодежно. Этот образ не имеет возрастного ценза абсолютно. Не важно, на ком это надето, на девушке, женщине или взрослой даме. Этот комплект, как классический костюм, подойдет всем. Этот наряд абсолютно уместен и актуален», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Сергей Никулин с юных лет стал интересоваться модой. Он окончил факультет дизайн костюма в МХПИ и занялся созданием стильных образов для важных мероприятий и для модных фотосессий. Его работы выставляются на выставках. В ноябре 2019 года его творения можно было увидеть в Гостином дворе на выставке «Образования и карьера».