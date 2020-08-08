«Нереальная красота»: загорелая Седокова в черном бикини показала рельефные бедра

Певица вместе с женихом отдыхает в Майами. Поклонники отметили, что она похорошела рядом с Янисом Тиммой.

Анна Седокова не скрывает, что у нее не идеальная фигура. После третьих родов, когда она родила сына Гектора, девушка долго не могла похудеть. Со временем она полюбила свои пышные формы. Певица занимается спортом, чтобы держать себя в тонусе. При этом год назад поклонники подловили звезду на пляже. Тогда выяснилось, что у нее есть целлюлит, но своим фото она предпочитает ретушировать.

После карантина Седокова с детьми и своим возлюбленным Янисом Тиммой уехала в Майами. Там она смогла увидеться с дочкой Моникой, которая живот с отцом. А все свободное время певица загорает на пляже и наслаждается обществом своего избранника. Несколько недель назад баскетболист сделала предложение руки и сердца артистке. Поэтому теперь Анна готовится к свадьбе, но это не мешает ей хвастаться своей фигурой.

37-летняя звезда уже не раз публиковала фото в купальнике. Однако новый снимок взбудоражил пользователей Сети. Многодетная мама предстала в черном бикини вместе со своим женихом. Наряд позволил ей похвастаться точеной фигурой и оголить рельефные ягодицы. Ао всей видимости, влюбленные стали вместе ходить в спортзал.

« — Я сильная, я справлюсь. — Сильным буду я, а ты будь нежной и просто люби меня», — написала она.

Поклонники восхитились загорелой фигурой Седоковой. «Что за нереальная красота», — отметила Ольга Бузова. «Ваууу», — присоединилась Эрика Герцег. «Вы заслужили это счастье. Вы — женщина», «Безспорно… шикарная пара», «Вы классные! Аня, вы выглядите максимум на 30 лет, красотка», «Такие вы шикарные», «Ягодицы орех, такие массивные, рельефные», — прокомментировали пост подписчики.