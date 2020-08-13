«Всегда помогу»: Киркоров высказался о разладе между Пугачевой и Галкиным

Филипп Киркоров впервые высказался о возможном разводе Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Слухи о расставании звездной пары появились не так давно, но экс-супруг Примадонны старается их не комментировать.

Филипп Киркоров отметил, что с его стороны будет некорректно комментировать отношения бывшей жены.

«Есть, кому это сделать! Вы их спросите. А я уже все сказал», — цитирует «Собеседник» слова певца.

Он отметил, что у него давно своя жизнь, а у Аллы Борисовны — своя. И то, что они когда-то были женаты, вовсе не обязывает их дружить домами.

«У нас никаких отношений, у каждого своя жизнь. Мы не дружим домами. Как вы себе представляете?» — удивился артист.

Но все же теплые чувства к Алле Борисовне он сохранил и готов поддержать ее в сложную минуту.

«Она знает: если придет беда, я всегда помогу. А радости ей есть с кем делить», — заключил Филипп Бедросович.

А вот в деревне Грязь не верят, что знаменитая пара расстается. И хотя певица и юморист не общаются с местными жителями, со стороны в их доме все спокойно. Туда все так же приезжают знаменитые гости и слышны детские голоса, пишет сайт «Актуальные новости».