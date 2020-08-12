Неожиданное признание: Филипп Киркоров переболел коронавирусом

Филипп Киркоров переболел коронавирусом, правда, в бессимптомной форме. Ранее он в прямом эфире сдавал тест со своими детьми, который показал отрицательный результат. Теперь же король российской эстрады заявил, что CoViD-19 все-таки одолел его, но когда это произошло, не уточнил. Об этом он рассказал сам на презентации клипа «Ролекс».

После того, как Киркоров получил отрицательный тест на коронавирус, он успел много чего сделать. В том числе выступить на Славянском базаре в Витебске, отдохнуть на острове Крит, отметить день рождения сына Мартина в большой компании друзей и сходить на открытие закусочной Тимати. И после всего этого Киркоров посоветовал другим носить маски.

Еще одно важное событие в жизни артиста произошло накануне. 11 августа он представил клип на песню «Ролекс», которую исполнил вместе с Давидом Манукяном. Для его создания Киркоров изрядно потратился. Только одни зубы, украшенные драгоценными камнями, стоили порядка пяти миллионов рублей. А еще кроссовки, цепи и прочие аксессуары, да и подарок Манукяну – ценники на это миллионные. В общем, все, как любит король.