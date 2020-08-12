«Фрол — копия отца»: Устинья Малинина в купальнике предстала в обнимку с братом-двойняшкой

Александр Малинин после развода с Ольгой зарубиной счастлив в браке с третьей женой Эммой. Пара вместе уже 30 лет и воспитала двойняшек Фрола и Устинью. В этом году они успешно закончили школу. Певец души не чает в наследниках и радуется каждому их успеху. 19-летняя дочка, с лову, пошла по его стопам и стала певицей. В ее копилке несколько песен. К тому же, у девушки эффектная внешность.

«Сердечко мое на длинных ножках!» — так называет ее отец.

Звездная семья любит путешествовать. В июне они были в Германии, где смогли насладиться концертом Анны Нетребко. А теперь Малинин проводит время в Италии. Певец гуляет по улочкам Форте-дей-Марми. А очередной день он провел с родными на яхте. Сначала Александр запечатлелся с женой. Они танцевали на палубе, наслаждаясь жаркой погодой.

А потом артист сфотографировал дочку и сына. Устинья сидела на бортике в эффектном синем купальнике с верхом в форме ракушек. Наряд позволил ей блеснуть грудью и изящными бедрами. Ее обнимал возмужавший брат с курчавыми волосами.

Хоть наследники Малинина и двойняшки, поклонники считают, что Фрол больше похож на отца. Поклонники стали обсуждать пикантный кадр. Одни восхитились красотой Устиньи, другие посчитали фото провокационным. «Кай и Герда!!! Прекрасные, молодые, образованные», «Как удобно, когда нет груди», «Как влюбленные, а не брат с сестрой», «Странное фото», «Слов нет, красавцы», «Фрол копия отца», — прокомментировали пост подписчики.