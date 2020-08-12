«Просто бесподобная! Сколько в вас огня»: 58-летняя Малинина в тунике поверх бикини блеснула стройными ногами

58-летняя Эмма Малинина вместе с мужем и детьми отдыхает в Италии. Свои августовские каникулы семейство проводит на любимом курорте в Форте-деи-Марми. Сюда же приехал и старший сын жены Александра Малинина — Антон. Пасынок артиста привез с собой на каникулы возлюбленную Ангелину и двоих детей: Платона и Арианну. Эмма успела повидаться с невесткой и внуками. На свежем снимке избранница музыканта предстала на яхте в объятиях мужа. Малинина позировала в купальнике, поверх которого она накинула тунику. Поклонники возлюбленной эстрадного исполнителя не смогли найти изъяна в ее фигуре.
Эмма подчеркнула стройные ножки без растяжек и грамма целлюлита. Жена Александра Николаевича считает, что в браке нужно устраивать для своей второй половинки такие романтические путешествия. Она до сих пор ходит с Малининым на свидания. Так, словно они молодожены. Кроме того, Эмма подметила, что всегда старается выглядеть элегантно и ухожено, чтобы муж не забывал, как она хороша.
«Просто бесподобная! Сколько в вас огня», «И кто бы что не говорил вы самая лучшая пара», «Как же вас любит муж! Готов угождать, восхищаться и обожествлять», «В таком возрасте выглядите просто восхитительно», «В чем секрет?! Эмма, как вам удалось покорить сердце будущего мужа и сделать так, чтобы он не видел ни одну женщину рядом с собой», «И какие там еще 58 лет?! Откуда такой возраст», «Эффектная блондинка с изящными ножками», «Даже сердце замирает глядя на вас», «Любим вашу семью», «В этой женщине нет изъяна», — такие комментарии появились под снимком возлюбленной певца.