«Просто бесподобная! Сколько в вас огня»: 58-летняя Малинина в тунике поверх бикини блеснула стройными ногами

58-летняя Эмма Малинина вместе с мужем и детьми отдыхает в Италии. Свои августовские каникулы семейство проводит на любимом курорте в Форте-деи-Марми. Сюда же приехал и старший сын жены Александра Малинина — Антон. Пасынок артиста привез с собой на каникулы возлюбленную Ангелину и двоих детей: Платона и Арианну. Эмма успела повидаться с невесткой и внуками. На свежем снимке избранница музыканта предстала на яхте в объятиях мужа. Малинина позировала в купальнике, поверх которого она накинула тунику. Поклонники возлюбленной эстрадного исполнителя не смогли найти изъяна в ее фигуре.

Эмма подчеркнула стройные ножки без растяжек и грамма целлюлита. Жена Александра Николаевича считает, что в браке нужно устраивать для своей второй половинки такие романтические путешествия. Она до сих пор ходит с Малининым на свидания. Так, словно они молодожены. Кроме того, Эмма подметила, что всегда старается выглядеть элегантно и ухожено, чтобы муж не забывал, как она хороша.