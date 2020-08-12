«Мы стали зрителями»: Анна Нетребко в шифоновом платье в пол посетила театр в Палермо

Анна Нетребко неустанно гастролирует после отмены самоизоляции. Артистка три месяца была лишь домохозяйкой, так как из-за пандемии коронавируса ее концерты отменили. Она не надеялась, что быстро вернется на сцену, но удача оказалась на ее стороне. Уже месяц певица колесит по Италии, где выступает с мужем Юсифом Эйвазовым. А в свободное время они гуляют и встречаются с друзьями.

Последним в списке итальянских городов оказалась провинция Палермо. Первые дни Анна прогуливалась по улочкам и посещала местные достопримечательности. А 11 августа ей довелось посетить театр под открытым небом. На этот раз она была не артисткой, а зрительницей. По такому случаю Нетребко облачилась в шифоновое платье макси с необычными рукавами. Яркий наряд свободного кроя она дополнила кремовым клатчем с бахромой. Так как певице пришлось надеть защитную маску, она нанесла неброский макияж.

Сопровождал ее муж, который облачился в рваные джинсы и футболку с принтом. В Палермо стоит жаркая погода, поэтому от смокинга он отказался. «Пришли послушать наших коллег — Роберто Аланья и Александру Куржак в опере Масканьи. Сельская честь. Брависсимо!!! И сегодня в этом зеленом театре под открытым небом будет наш концерт!» — поделилась звезда.

Поклонники были рады, что Нетребко смогла отдохнуть. Многие одарили комплиментами ее летний образ. «Море оваций вам и вашим коллегам», «Где взять такое платье? Роскошно», «Вас не узнала с такой прической», «Иногда и вы должны быть зрителями», «Красивая пара», «Аннушка, ваш наряд прекрасен», — прокомментировали пост подписчики.