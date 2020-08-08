Стало известно, что принц Гарри подарил Меган Маркл на день рождения

Меган Маркл отметила свой 39 день рождения 4 августа. Изначально она планировала пригласить на вечеринку только близких людей, но при этом попросила их заранее сдать тест на коронавирус. Но планы не осуществились. В итоге, этот день актриса провела в узком кругу семьи – с мужем, сыном и своей мамой.

Принц Гарри порадовал Меган подарками ручной работы. Он подарил рамку для фотографий и испек шоколадный торт. Плюс к этому преподнес новое ожерелье.

Накануне стало известно, что отец Меган Томас Маркл отказался от от общения с ней и ее семьей. После прочтения биографической книги герцогов Сассекских «Обретая свободу» он обвинил дочь в обмане и опроверг все написанное. Томас утверждал, что не получал никаких звонков и сообщений от Меган с приглашениями на свадьбу, потому что был в больнице.