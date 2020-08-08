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Стало известно, что принц Гарри подарил Меган Маркл на день рождения

Герцог Сассекский продемонстрировал свои кулинарные способности.

Стало известно, что принц Гарри подарил Меган Маркл на день рождения
Меган Маркл. Фото: globallookpress.com

Меган Маркл отметила свой 39 день рождения 4 августа. Изначально она планировала пригласить на вечеринку только близких людей, но при этом попросила их заранее сдать тест на коронавирус. Но планы не осуществились. В итоге, этот день актриса провела в узком кругу семьи – с мужем, сыном и своей мамой.

Принц Гарри порадовал Меган подарками ручной работы. Он подарил рамку для фотографий и испек шоколадный торт. Плюс к этому преподнес новое ожерелье.

Накануне стало известно, что отец Меган Томас Маркл отказался от от общения с ней и ее семьей. После прочтения биографической книги герцогов Сассекских «Обретая свободу» он обвинил дочь в обмане и опроверг все написанное. Томас утверждал, что не получал никаких звонков и сообщений от Меган с приглашениями на свадьбу, потому что был в больнице.

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