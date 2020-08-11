«Так должен сидеть купальник»: Светлана Лобода в мини-бикини засветила роскошную грудь

Светлана Лобода прославилась не только за счет вокала, но и эффектной внешности. Украинская певица неустанно работает над своей фигурой. В 37 лет она обладает точеными формами, которые наработала с помощью спорта. Даже после родов ей удалось быстро вернуться в форму. Многих в этом году настиг карантин. Звезды поголовно признавалась, что поправились. Однако исполнительницу хита «Твои глаза» проблема лишнего веса не коснулась.

После отмены самоизоляции Лобода уехала в Грецию. Она провела на курорте целый месяц со своими дочками Тильдой и Евангелиной. Певица то устраивала танцы в мини-платьях, то загорала и купалась в откровенных бикини. Девушка доказала, что возраст и дети не помеха выглядеть как топ-модель. А 10 августа она прилетела в Турцию. Светлана сообщила, что вечером выступит перед поклонниками. После концерта, который прошел с аншлагом, она решила задержаться и еще немного позагорать на морском берегу.

В соцсети певица опубликовала новые фото, которые вызвали ажиотаж в среде ее фанатов. Лобода предстала в черном мини-бикини с принтом. Миниатюрный лиф едва прикрывал ее роскошную грудь. Певица принимала чувственные позы, демонстрируя безупречные формы, подтянутый пресс и длинные ноги. Артистка наклонилась, сверкнув своим бюстом.

«Мы сами создаем удачу, но иногда удача создает нас. П.С. классный был концерт вчера! Просто повезло. Люблю это место», — написала она.

Поклонники одарили звезду комплиментами. Они не могли поверить, что Светлана обладает такими идеальными пропорциями. «Богиня!», «Шикарная», «Идеальные формы», «Так должен сидеть купальник», «Какие бесконечные ноги», «Роскошная, вся, от груди до ног», «Оденься! Так нельзя», «Светик, вот это формы», — прокомментировали пост подписчики.