Стильный монохром: Лобода в широких брюках и белом жакете продефилировала по номеру

Певица продолжает отдыхать в Греции. Она уже побывала на острове Миконос, но потом решила сменить место дислокации.

Светлана Лобода не скрывает, что привыкла работать на износ. Несколько лет назад во время репетиции певицу даже госпитализировали. Тогда она обещала, что будет бережнее относится к себе. Но в итоге продолжила активно выступать. А вот карантин позволил ей провести время с семьей. Артистка наслаждалась обществом дочерей Тильды и Евангелины. Девушка даже решила не спешить с возвращением к гастролям и уехала в отпуск при первой возможности.

В июле Лобода отдохнула на острове Миконос. Она облачалась в мини-платья и веселилась с друзьями. Также певица купалась и загорала с детьми, устраивая морские прогулки на яхте. А накануне артистка совершила перелет на частном самолете. По всей видимости, она выбрала другой греческий остров, чтобы продолжить отпуск. Сейчас в Греции также отдыхают Филипп Киркоров, Андрей Малахов и Ани Лорак.

Светлана решила похвастаться роскошном видом из своего номера в отеле. Девушка предстала в белоснежном брючном костюме. Кроп-топ, жакет и широкие брюки подчеркнули загорелую фигуру певицы. Она продефилировала по комнате и прошла на балкон.

Артистка показала линию побережья. Поклонники восхитились не только образом звезды, но и ее точеными формами. Напомним, что на днях Лобода и вовсе предстала обнаженной, чем шокировала поклонников.