Стильный монохром: Лобода в широких брюках и белом жакете продефилировала по номеру

Светлана Лобода не скрывает, что привыкла работать на износ. Несколько лет назад во время репетиции певицу даже госпитализировали. Тогда она обещала, что будет бережнее относится к себе. Но в итоге продолжила активно выступать. А вот карантин позволил ей провести время с семьей. Артистка наслаждалась обществом дочерей Тильды и Евангелины. Девушка даже решила не спешить с возвращением к гастролям и уехала в отпуск при первой возможности.
В июле Лобода отдохнула на острове Миконос. Она облачалась в мини-платья и веселилась с друзьями. Также певица купалась и загорала с детьми, устраивая морские прогулки на яхте. А накануне артистка совершила перелет на частном самолете. По всей видимости, она выбрала другой греческий остров, чтобы продолжить отпуск. Сейчас в Греции также отдыхают Филипп Киркоров, Андрей Малахов и Ани Лорак.
Светлана решила похвастаться роскошном видом из своего номера в отеле. Девушка предстала в белоснежном брючном костюме. Кроп-топ, жакет и широкие брюки подчеркнули загорелую фигуру певицы. Она продефилировала по комнате и прошла на балкон.
Артистка показала линию побережья. Поклонники восхитились не только образом звезды, но и ее точеными формами. Напомним, что на днях Лобода и вовсе предстала обнаженной, чем шокировала поклонников.