Солистку Little Big заподозрили в увеличении груди

Солистку Little Big Софью Таюрскую заподозрили в увеличении груди и удалению комков Биша. Град подозрений посыпался после того, как она опубликовала в своем Instagram фото в купальнике. Певица все отрицает. Якобы к услугам пластической хирургии не прибегала, а такими формами ее наградила природа. Также она заметила, что большую роль в создании фото играет удачный ракурс.

Мы спросили у пластического хирурга, делала ли Таюрская операцию по увеличению груди и удалению комков Биша.

«Я не наблюдаю у Софьи Таюрской ни признаков маммопластики, ни следов удаления комочков Биша. У девушки от природы высокие скулы, которые она периодически умело подчеркивает при помощи макияжа. Это заметно на ее более ранних снимках, где скулы также присутствуют, но румянами они не выделены. Что касается груди, то я больше чем уверена, что она своя, а роскошный эффект создан при помощи пуш-апа», — рассказала Teleprogramma.pro пластический хирург Мадина Байрамукова.

Недавно Софья Таюрская призналась своим подписчикам, что похудела на 15 килограммов. Еще в юные годы вес певицы был 70 килограммов, а сейчас 55. Во время карантина она сбросила еще порядка четырех.

Справка Teleprogramma.pro

Мадина Байрамукова — пластический хирург, врач-дерматолог, косметолог, обладательница премии «Грация» в номинации «Лучший косметолог 2018 года». Автор сочетанной методики по скульптурированию лица, основатель медицинского центра «МаРусМед», обладательница премии «Люди года – 2019» в номинации «За лучший подход к скульптурированию лица» и премии The Moscow Life and Business Awards в номинации «Дебют года в пластической хирургии».