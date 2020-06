Little Big получили немецкую премию за самое трэшевое видео

30 мая в Сети прошла церемония награждения немецкой премии Berlin Music Video Awards за 2019 год. Жюри оценило множество клипов из разных стран, и российские звезды Little Big тоже отличились на этом мероприятии.

Их ролик на песню Go Bananas занял третье место в главной номинации «Лучшее видео». Россиян обошли шведский диджей Salvatore Ganacci с клипом Horse и рэпер Kemba с его работой Nobody I Can Trust.

Зато Little Big завоевали первое место в номинации «Самое трэшевое видео», что, судя по стилистике клипов группы, отечественным музыкантам должно быть особенно приятно. Хотя они отметили эту победу всего лишь парой постов сториз.

больше по теме Знай наших: клип Little Big попал в пятерку самых популярных видео YouTube за неделю Ролик Hypnodancer сравнился по популярности с видео зарубежных звезд.

Напомним, ролик Go Bananas наполнен множеством бытовых глупостей и сюрреализма. В нем артисты Little Big падают лицом в торты и, конечно же, устраивают дерганные танцы в эпатажных образах.