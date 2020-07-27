«Успокойтесь уже»: Ксению Бородину подозревают в увеличении груди

Ксения Бородина недавно отвечала на вопросы подписчиков в stories своего Instagram, когда один из подписчиков спросил ее об увеличении груди. Телезвезда ответила, что не обязана перед всеми отчитываться.

«Успокойтесь уже, никто не совершенен в этом мире. Запомните это. Но очень важно, что у вас внутри», — сказала, как отрезала, Бородина.

При этом она всегда утверждала, что завидными формами ее наградила природа. Мы спросили у пластического хирурга Владимира Плахотина о том, могла ли ведущая «Дома-2» прибегать к увеличению груди.

«Хорошее белье творит иногда настоящие чудеса! Особенно, когда речь идет о спортивном белье, задача которого поддерживать грудь во время занятий фитнесом. Я не вижу никаких намеков на увеличение груди, если отвлечься от снимка, сделанного в спортзале, и сравнить его с другими фотографиями телеведущей, в том числе и те, где она изображена на пляже и в купальнике», — ответил Плахотин порталу Teleprogramma.pro.

По словам врача, у Ксении отличная фигура и красивый бюст, который не нуждается в коррекции.

«Дополнительным аргументом к отсутствию пластики груди служит то, что, если бы это было правдой, телеведущая должна была бы проходить период реабилитации после вмешательства, а не щеголять в купальнике на курорте. Спорт после маммопластики также не рекомендован в течение достаточного долго периода», — заключил эксперт.

Напомним, поклонники Бородиной периодически обвиняют ее в увеличении разных частей тела. Ранее фанаты задавались вопросами, увеличивала ли Ксения губы. В качестве доказательств даже представляли ее старые фото. Однако телеведущая все отрицает.

Справка Teleprogramma.pro

Владимир Плахотин – пластический хирург. Закончил РНИМУ им. Н.И.Пирогова. Пластической хирургией занимается с 1997 года. Стаж работы – 21 год, из них 15 лет проработал пластическим хирургом в МНТК «Микрохирургия глаза». В данный момент Владимир Плахотин работает в отделении пластической хирургии при городской поликлинике №220.