«Познакомили дочек»: Кудрявцева и Лазарев сфотографировались на утреннике в компании наследниц

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, 49-летняя Лера Кудрявцева устроила вечеринку в саду их с мужем загородного особняка. Праздник был приурочен ко дню рождения Машеньки. Ведущая программы «Секрет на миллион» накрыла столы во дворе, позаботившись о том, чтобы фуршет прошел на свежем воздухе. Таким образом, звездные гости светской львицы могли спокойно гулять по прилегающей к коттеджу территории, а их малыши — резвиться, бегать и играть. Детишек на утреннике развлекали аниматоры.

больше по теме Нашли повод для встречи: сын и дочка Лазарева познакомились с наследницей Леры Кудрявцевой Певец привел своих малышей на детскую вечеринку по случаю дня рождения Маши.

Поздравить Машу Макарову с двухлетием пришел и Сергей Лазарев. Эта вечеринка, как подметил певец, стала хорошим поводом для того, чтобы познакомить своих детей с наследницей Леры Кудрявцевой. Вместе с артистом на празднике отметились и его отпрыски: пятилетний сын Никита и маленькая дочка Анечка. Девочки прекрасно поладили между собой. А наследник поп-исполнителя ни на минуту не оставлял младшую сестренку без присмотра. Да и сама Аня не отходила от братика ни на шаг.

На личной страничке в Instagram Лазарев поделился редким снимком. Сергей вместе с Лерой сфотографировались в компании дочек, Анечка расположилась на коленях у звездного отца, а Машенька — у своей мамы.

«Ми-ми-ми!! Познакомили дочек! Анна и Маша», — подписал совместное фото с Кудрявцевой певец.

На вечеринке присутствовал и отец именинницы. Игорь Макаров всюду ходил с камерой в руках, стараясь запечатлеть на память все важные моменты.