«Видим изящную талию»: Кудрявцева в кожаной юбке и на шпильках умело подчеркнула достоинства фигуры

49-летняя Лера Кудрявцева появилась на съемках программы «Секрет на миллион» в женственном и лаконичном образе. Так считает эксперт сайта Teleprogramma.pro Надин Мише. В беседе с нашим корреспондентом имидж-стилист подметила, что супруга хоккеиста Игоря Макарова не прогадал с выбором летнего аутфита и сумела грамотно расставить акценты в образе, умело подчеркнув достоинства своей фигуры.

В этом луке, как говорит Мише, все выглядит гармонично. За небольшим исключением, касающимся в первую очередь аксессуарного рядя. Так, эксперт в сфере стиля посоветовала Лере вовсе отказаться от украшений и заменить ремень на юбке.

«У Леры экстравагантный вектор стиля и она верно выбрала блузу с более крупной деталью — «рукав крыло». Если бы крылышки были меньше — был бы диссонанс с природными данными Леры, так как это уже романтический вектор стиля», — уточнила Надин.

Ко всему прочему, имидж-стилист похвалила Кудрявцеву и за правильно подобранную прическу. Такой оттенок волос и укладка в целом идеально подходят теледиве по форме лица и по ее цветотипу.

«Лера отдала предпочтение блузе кипенно-белого оттенка, которая подчеркивает фарфоровый тон ее кожи. Блуза немного авангардная за счет такого нестандартного укрупненного рукава крыла. Вот только украшение здесь явно не к месту. Ремень за поясе лучше заменить. Подобрать такой же аксессуар, но в цветовой палитре, перекликающейся с тоном волос. В таком случае, композиция будет более правильной и выверенной. При этом мы видим тонкую изящную талию нашей героини, ее женственные бедра. И все благодаря лаконичному фасону юбки-карандаш», — добавила имидж-стилист.

Надин уточнила, что Кудрявцева появилась на съемочной площадке в бежевых лодочках на шпильке. А этот цвет, по словам Мише, подходит исключительно блондинкам или девушка со светло-русыми волосами. Таким образом, Лере удалось избежать модной ошибки в отношении обуви.

Справка Teleprogramma.pro:

Надин Мише — персональный стилист и имиджмейкер. Профессиональный визажист. Образование: окончила институт репутационных технологий Art&Image. Помогает клиентам выразить свою индивидуальность с помощью одежды. Направления в работе: персональный шопинг, консультации по стилю, создание образов на важные мероприятия, стилизация съемок, создание капсулы образов для путешествий. Обучает профессиональному макияжу на каждый день.