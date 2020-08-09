Дружные бывшие: 49-летняя Кудрявцева в малиновых брюках-дудочках предстала на вечеринке с Лазаревым

Ведущая программы «Секрет на миллион» поддерживает с Сергеем дружеские отношения. И муж светской львицы их общению не препятствует.

Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев предстали перед объективом фотокамеры на детской вечеринке по случаю дня рождения дочери телеведущей. Ни для кого не секрет, что некогда эту пару связывали романтические отношения. Однако сейчас светская львица счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. Ко всему прочему, 48-летняя теледива воспитывает маленькую дочку. А вот экс-возлюбленный Леры в серьезные отношения с другими женщинами вступать не стал. Расставшись с Кудрявцевой, певец сконцентрировался на своем творчестве.

больше по теме Нашли повод для встречи: сын и дочка Лазарева познакомились с наследницей Леры Кудрявцевой Певец привел своих малышей на детскую вечеринку по случаю дня рождения Маши.

А не так давно Лазарев подтвердил слухи о том, что он во второй раз стал отцом. Это произошло на программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Помимо пятилетнего сына у певца есть маленькая дочка Анечка. Детей артисту выносили суррогатные матери. По словам Сергея, у его малышей стопроцентное родство, ведь у них одна биологическая мама.

На вечеринке в честь двухлетия Маши возлюбленная хоккеиста Игоря Макарова предстала в блузе с рукавами-крыльями и ярко-малиновых брюках-дудочках. Образ теледивы дополнили пляжные шлепанцы. Кудрявцева не стала надевать лодочки на каблуке, так как весь день ей приходилось встречать и провожать гостей, следить за тем, чтобы на столах были угощения, а сам праздник удался на славу. В качестве хозяйки Лера старалась уделить внимание каждому присутствующему, будь то взрослый или ребенок.

Разумеется, светская львица побеседовала и с Сергей Лазаревым, который, к слову, остался под большим впечатлением от гостеприимства теледивы и ее мужа хоккеиста Игоря Макарова.