Любовные признания: Настя Каменских назвала лучшие качества Потапа

С ним певица чувствует себя как за каменной стеной.

Настя Каменских разоткровенничалась перед своими фанатами в Instagram и решила назвать лучшие качества Потапа. Подписчикам предложила сделать то же самое. Причем, даже тем, кто еще не встретил свою любовь. Она уверена, такой метод работает и вскоре обязательно появится нужный человек.

«Мой Лешка добрый и заботливый, с красивой душой, невероятно талантливый и (хоть он не любит этого слова) — гениальный! С ним всегда весело и смешно! С ним я всегда чувствую себя как за каменной стеной», — написала Каменских.

Мужем и женой Потап и Настя стали в мае 2019 года. При этом подозрения, что у них роман, ходили уже давно, с момента образования дуэта в 2006 году. Но как выяснилось, артисты сыграли тайную свадьбу в Лас-Вегасе еще за два года до официальной церемонии бракосочетания в Киеве.