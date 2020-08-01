Настя Каменских вышла в свет в черном мини-платье и трендовых босоножках, как у Бородиной

Настя Каменских в 2019 году сыграла свадьбу с Потапом. Они устроили пышное торжество на природе возле Киева. А недавно выяснилось, что пара тайно сочеталась в Лас-Вегасе еще в 2017 году.Некоторые поклонники давно догадывались об их романе, поэтому были рады за пару. Теперь певица уже не скрывает трепетных отношений с мужем. Они вместе пережили карантин. Избранник не запрещает артистке, как и прежде, облачаться в провокационные наряды и оголяться на камеру.

Недавно Каменских отдохнула в Турции, а накануне она поделилась кадрами из Одессы. Певица вместе с мужем вышла в свет. Они сходили в ресторан. Девушка по такому случаю облачилась в черное мини-платье на тонких бретельках. Она сделала акцент на талии с помощью поясной сумки с бахромой. Завершили образ трендовые черные босоножки с квадратным мысом. Такие же мюли недавно купила Ксения Бородина.

Настя собрала волосы в высокий хвост и сделала яркий макияж. А ее возлюбленный предпочел total white look. Они танцевали и веселились. Компанию супругам составили их друзья. Артистка осталась в восторге от вечера. Она насладилась шоу, которое представили в ресторане. Это редкий случай, когда она смогла провести время с мужем и друзьями, не думая о работе. Поклонники восхитились образом девушки. Многие отметили, что она стала выглядеть еще стройнее.

Напомним, что босоножки с квадратным мысом стали актуальны в этом году. Виктория Лопырева, Алена Краснова и другие модницы уже обзавелись заветной парой обуви.