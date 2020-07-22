«Только из бассейна»: Настя Каменских засветила пышную грудь в мокром купальнике

Настя Каменских всегда обладала пышными формами, но к свадьбе с Потапом девушка смогла сильно похудеть, но при этом не потеряла своего обаяния. А недавно певица призналась, что еще три года назад тайно стала женой возлюбленного в Вегасе. Свой роман участники некогда популярного дуэта тщательно скрывали, но поклонники все-равно подозревали, что между ними нечто большее, чем творческий союз.

После свадьбы Настя продолжила следить за фигурой. Она регулярно занимается спортом. Также девушка выучила испанский язык и теперь расширяет свою аудиторию. Но многие фанаты следят не только за ее творчеством, но и жизнью. Певица часто радует мужскую часть поклонников пикантными снимками. И после карантина, Каменских очень мечтает уехать на море, но пока дразнит фанатов, купаясь в бассейне.

На новом фото девушка предстала в мокром мини-бикини. Лиф-бра позволил ей сверкнуть пышным бюстом, а также она продемонстрировала талию и изящные бедра. Артистка была без макияжа. Она демонстрировала природную красоту.

«Эти жаркие летние рассветы», — написала звезда.

Поклонники пришли в восторг от откровенного кадра и красивой фигуры Каменских. «Настя, ты так рано выставила фотографию», «Только из бассейна, вся мокрая», «Какая хорошенькая без макияжа», «Фигура, как у статуэтки», «Шикарно выглядите», «Фигура богини», «Какая красотка», — прокомментировали пост подписчики.